PJ exclui hipótese de acidente no caso de criança encontrada morta em Peniche

O pai e a madrasta da criança de 9 anos que tinha desaparecido na quinta-feira na zona de Peniche estão fortemente indiciados pela morte da menina.

O corpo de Valentina foi encontrado este domingo ao final da manhã a cerca de seis quilómetros de casa.

De acordo com a Polícia Judiciária, a criança não estava referenciada pelo crime de maus-tratos. Valentia vivia com a mãe mas estava a passar uns dias na casa do pai.