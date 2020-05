O relatório completo da autópsia ao corpo de Valentina Fonseca, a criança de 9 anos encontrada morta, pode demorar várias semanas a estar concluído.

Mas os resultados preliminares não deixam dúvidas sobre a violência a que foi sujeita.

Esta terça-feira, enquanto a madrasta prestava depoimento no Tribunal de Leiria, Valentina era sepultada no cemitério do Bombarral. A cerimónia foi marcada por homenagem dos populares.