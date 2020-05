Morreu Carlos Barroso, secretário-geral da Fundação Mário Soares

O secretário-geral da Fundação Mário Soares, Carlos Barroso, morreu na quinta-feira, segundo nota colocada no 'site' da instituição.

Carlos Barroso era sobrinho de Maria Barroso, a mulher do antigo Presidente da República Mário Soares.

"É com profundo pesar que o Conselho de Administração da Fundação Mário Soares, ao qual se associam os seus colaboradores, comunica o falecimento do Doutor Carlos Barroso, Secretário-Geral da Fundação. A excecionalidade da competência profissional manifestada ao longo de 24 anos de dedicação à Fundação, em particular o seu rigor, a ética, o sentido de compromisso institucional e a qualidade humana, merece ser justamente reconhecida", lê-se na nota divulgada na noite de quinta-feira.