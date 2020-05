Ataque à Academia de Alcochete. Leitura do acórdão marcada para esta quinta-feira

Bruno de Carvalho e os outros 43 arguidos ficam a conhecer a decisão do tribunal no caso do ataque à Academia do Sporting esta quinta-feira.

Há cerca de dois meses, durante as alegações finais do caso, o ex-presidente do clube de Alvalade, o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá e Bruno Jacinto, o oficial de ligação aos adeptos foram afastados da autoria moral do ataque pela procuradora do Ministério Público.

Para os outros 41 arguidos a procuradora pediu a condenação pelo crime de introdução a lugar vedado ao público, o que poderá custar apenas o pagamento de uma multa.