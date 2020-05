O BPI interpôs um processo no Tribunal do Funchal, para cobrar uma dívida de quase cinco milhões de euros ao marido da empresária Isabel dos Santos.

De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, a ação abrange Sindika Dokolo e a sua empresa Dorsay SGPS, com sede nacional no Funchal.

A sociedade foi apontada como detentora de participações no sector cimenteiro angolano.

Várias empresas ligadas à filha do ex-presidente angolano continuam na mira de processos judiciais em Portugal e Angola.