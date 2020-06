João Leão preparado para “servir o país numa fase tão exigente”

O anúncio da exoneração de Mário Centeno do cargo de ministro das Finanças chegou esta terça-feira acompanhado pela nomeação de João Leão para a pasta. A tomada de posse está marcada para dia 15 de junho, às 10h00.

Em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro e o seu antecessor, João Leão afirmou que será uma honra continuar a servir o país numa fase que se tem mostrado especialmente exigente.

Sobre o período em que trabalhou no gabinete das Finanças com Centeno, sublinha o trabalho intenso para atingir o primeiro excedente orçamental e a preparação e execução de cinco Orçamentos do Estado.