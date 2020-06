Cada vez mais cidadãos de Hong Kong querem viver em Portugal

Há cada vez mais cidadãos de Hong Kong a quererem viver em Portugal e, entre janeiro e maio deste ano, o consulado português recebeu cerca de 1.100 pedidos de autorização de residência ou para a atribuição de vistos gold.

De acordo com o Consulado-geral de Portugal em Macau e hong kong, em declarações à agência LUSA, é uma tendência que já vinha a manifestar-se desde junho do ano passado, quando tiveram início os protestos pró-democracia.

O Consulado de Portugal disse, no entanto, que este ano se registou um aumento "notável" do número de pedidos, embora ainda não seja claro se essa subida tem ou não a ver com a imposição da lei chinesa de segurança nacional, no território de Hong Kong.