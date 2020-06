Morreu o almirante Vieira Matias, antigo chefe do Estado-Maior da Armada

O almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias, que foi chefe do Estado-Maior da Armada entre 1997 e 2002, morreu hoje, vítima de doença prolongada, anunciou a Marinha.

Numa nota publicada no portal oficial da Marinha, o almirante Vieira Matias é recordado como "um dos mais notáveis líderes e militares contemporâneos com uma carreira brilhante" ao serviço de Portugal.

O velório realiza-se no domingo, limitado à família, e haverá uma missa de corpo presente na segunda-feira, às 10:15 na Igreja do Santo Condestável, em Lisboa, presidida pelo bispo das Forças Armadas, Rui Valério.

De acordo com a mesma nota da Marinha, após a missa, o funeral segue para o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, pelas 11.00.

Presidente da República lamenta morte de "notável militar"

O Presidente da República lamentou hoje a morte do almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias, antigo chefe do Estado-Maior da Armada, recordando-o como um "notável militar" que se tornou também num "notável investigador e académico".



"O Almirante Vieira Matias foi um notável militar, com uma carreira muito diversificada ao serviço de Portugal, que passou brilhantemente pelos fuzileiros e pelo comando no mar, tornando-o uma referência como marinheiro. Chefe do Estado-Maior da Armada entre 1997 e 2002, é com a sua liderança, com a sua visão inovadora e arrojada que consegue ditar muita da presente capacidade operacional da Marinha", lê-se na nota.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas refere que, "concluído o seu serviço ativo como militar", Vieira Matias "tornou-se num notável investigador e académico, dedicando-se ao estudo dos mares e das suas potencialidades".

Marcelo Rebelo de Sousa elogia "o seu conjunto de qualidades pessoais, profissionais e académicas", considerando que favoreceram o exercício de funções como membro da Comissão Estratégica dos Oceanos e do Conselho Consultivo Europeu de Investigação sobre Segurança da União Europeia, como presidente do Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, presidente da Academia de Marinha, membro efetivo da Academia das Ciências de Lisboa e vogal do Conselho das Ordens Honorificas Portuguesas.

O Presidente da República salienta ainda que "o Almirante Vieira Matias foi várias vezes agraciado pelo Estado Português, destacando-se as condecorações com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo e mais recentemente com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique", atribuída em janeiro deste ano.