Utentes preocupados com lotação dos transportes em Sintra e Odivelas

Os utentes dos transportes públicos de Sintra e Odivelas estão preocupados com a lotação dos comboios, autocarros e metro. Esta manhã, à SIC Notícias, denunciaram o incumprimento do distanciamento social e do uso de máscara.



Na quinta-feira, o Governo voltou a impor o dever de recolhimento em 19 freguesias da região de Lisboa. Isto significa que só é possível sair de casa para viagens essenciais como ir trabalhar ou ir às compras, por exemplo.

Essas freguesias, distribuídas pelos cinco concelhos mais afetados, continuam em situação de calamidade e têm por isso medidas mais restritivas:

Dever cívico de recolhimento domiciliário

Proibidas feiras e mercados de levante

Ajuntamentos limitados a 5 pessoas

Reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios por equipas conjuntas da Proteção Civil, Segurança Social e Saúde Comunitária

Programa Bairros Saudáveis

As medidas entram em vigor a 1 de julho e aplicam-se a todas as freguesias de Odivelas e Amadora, seis freguesias de Sintra, quatro de Loures e uma de Lisboa. O Governo volta a reavaliar a situação daqui a 15 dias.