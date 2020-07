Rui Rio quer acabar com debates quinzenais na Assembleia da República

Rui Rio admitiu esta sexta-feira que a hipótese de vir a ser primeiro-ministro é uma das principais razões para querer reduzir o número vezes que o chefe do Governo é obrigado a explicar-se no Parlamento.

O líder do PSD quer acabar com os debates quinzenais na Assembleia da República e reduzir a prestação de contas do primeiro-ministro aos deputados a um máximo de oito a doze vezes por ano.