Rui Rio: "A pandemia está à beira de um pandemónio"

O presidente do PSD considera que as “reuniões do Infarmed começam a ter pouca utilidade”, e defende que estes encontros com especialistas devem apresentar uma “fotografia muito objetiva e curta” da evolução da pandemia, e dar “conselhos técnicos”.

Em entrevista ao Porto Canal, o líder do PSD insiste que o combate à pandemia nem sempre tem funcionado bem e que cabe ao primeiro-ministro avaliar se a ministra da Saúde tem condições para continuar no cargo.

A próxima reunião do Infarmed (décima) vai realizar-se na quarta-feira, em Lisboa.