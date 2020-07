Antigo matador de touros Mário Coelho morreu aos 84 anos

O antigo matador de touros português Mário Coelho, "figura incontornável da tauromaquia mundial", morreu hoje aos 84 anos no hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa), onde estava internado, divulgou a Associação Nacional de Toureiros (ANDT).

"Foi com enorme tristeza que recebemos a notícia do desaparecimento do nosso maestro Mário Coelho, figura incontornável da tauromaquia mundial, com um percurso ímpar que ficará para sempre perpetuado na nossa história", sublinha a ANDT, em comunicado enviado à agência Lusa.