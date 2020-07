Escolas estão preparadas para ensino à distância, mas "as aulas presenciais são fundamentais"

Adelino Pinto, diretor da Escola Secundária Alves Martins, fez um balanço positivo do trabalho desempenhado durante este ano letivo, apesar da obrigatoriedade do encerramento das escolas devido à pandemia da Covid-19.

No dia em que se iniciam os exames nacionais, o diretor do estabelecimento de ensino, diz que as escolas estão preparadas para a eventualidade do ensino à distância ter que ser prolongado, mas sublinha que nada pode substituir as aulas presenciais, uma vez que são "essenciais".

A Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, ocupa o 3º lugar no ranking das que tiveram melhores notas nos exames nacionais.

