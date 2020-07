Fernando Medina quer acabar com Airbnb em Lisboa

Fernando Medina promete acabar com os alojamentos do tipo Airbnb em Lisboa. De acordo com Fernando Medina, a popularidade da capital à escala mundial teve "um preço social".

Num artigo que escreveu para o jornal britânico The Independent, o Presidente da Câmara de Lisboa diz que o objetivo é colocar estas casas em habitações de arrendamento para famílias.