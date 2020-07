Veículos de duas rodas na mira da PSP

A PSP vai aumentar a fiscalização a partir de hoje e até 13 de julho dos veículos de duas rodas com motor para prevenir a sinistralidade e os comportamentos nas estradas, anunciou hoje aquela força de segurança.



Em comunicado, a PS adianta que a Operação "2 ou 4 rodas, há espaço para todos" vai ser realizada a nível nacional e visa também prevenir os comportamentos dos demais utentes da via que coloquem em causa a segurança dos condutores dos veículos de duas rodas.



Durante a operação, a PSP vai fiscalizar a condução perigosa no contexto de corridas, exibições de habilidades e acrobacias com veículos na via pública, a correta utilização do capacete de proteção, o cumprimento da sinalização semafórica, a correção dos procedimentos prévios à realização da manobra de ultrapassagem e a correta mudança da via de trânsito e adequada sinalização de manobras.

Mais de 13.650 acidentes entre 1 de janeiro e 15 junho



A PSP lembra que entre 1 de janeiro e 15 de junho de 2020 registou 13.656 acidentes de viação com danos (uma quebra de 31% em relação a 2019, com 19.710 acidentes) e, 4.727 acidentes de viação com vítimas (uma quebra de 35% em relação a 2019, com 7.259 acidentes).



Destes acidentes resultaram 36 vítimas mortais (uma diminuição de 41% em relação a 2019, com 61 vítimas), e 5.559 feridos, 247 dos quais em estado grave (uma variação global de 38% em relação a 2019, em que foram registados 8.924 feridos, dos quais 342 em estado qualificado como grave).



Das vítimas mortais registadas este ano, 19 (53%) resultaram de despistes e 10 (28%) de atropelamentos, segundo os dados da PSP.



A PSP destaca também que a sinistralidade com veículos de duas rodas com motor representa, entre 01 de janeiro e 15 de junho, 35% da sinistralidade com vítimas (1.617 ocorrências), de que resultaram oito mortos e 1.745 feridos, dos quais 76 em estado grave.

Também a Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar a partir de hoje e até dia 13 ações de sensibilização e de fiscalização rodoviária para prevenir comportamentos de risco durante a condução de motociclos e ciclomotores nas estradas com mais tráfego.



A GNR adianta hoje em comunicado que a operação "Moto" 2020 visa inverter a tendência de aumento da sinistralidade e contribuir para um ambiente rodoviário mais seguro.



A GNR lembra que este ano, cerca de 30% do total de vítimas mortais em acidentes de viação após o fim do estado de emergência, estão relacionadas com acidentes envolvendo estes veículos.



De acordo com dados da GNR, em 2018 e 2019, 1.123 pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas em acidentes com veículos de duas rodas a motor.

