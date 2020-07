Comité Olímpico oferece bicicletas a jovens refugiados acolhidos pela Cruz Vermelha

O Comité Olímpico de Portugal (COP) ofereceu bicicletas aos 25 jovens acolhidos pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), por forma a estimular a atividade física e a integração dos menores retirados de campos de refugiados na Grécia.

Numa cerimónia de cerca de 45 minutos, num centro de acolhimento, em Lisboa, o presidente do COP, José Manuel Constantino, considerou que a doação pretendeu "dar um sinal de apoio e de solidariedade" aos jovens. Em declarações à agência Lusa, o dirigente explicou que não é a primeira vez que o COP toma este tipo de iniciativa, adiantando que a entidade entende que é "uma tipologia que ajuda a própria integração".

"Na nossa linha temos dois tipos de intervenções. Por um lado, a oferta de 'kits' de material desporto e, em segundo lugar, procurar, assim que conhecemos a realidade dos jovens juntamente com as autoridades, possibilidades de ele integrarem as nossas coletividades e nossos clubes desportivos", salientou.