Primeiro ventilador português já pode ser vendido para o estrangeiro 

Há uma semana o Atena, desenvolvido pelo CEIIA, começou a chegar a hospitais portugueses.

Agora, o primeiro ventilador português já tem autorização da Autoridade do Medicamento e pode ser utilizado nos cuidados intensivos.

Este pode ser um passo também para a exportação, numa altura em que a pandemia do novo coronavírus levou a uma corrida aos ventiladores.

SPA atribui prémio ao CEiiA e Universidade do Minho por criação de ventilador

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) revelou esta quarta-feira ter atribuído o Prémio de Criatividade Tecnológica ao CEiiA (Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel) e à Universidade do Minho/Escola de Medicina, pelo desenvolvimento de um ventilador pulmonar.

Em comunicado, a SPA destaca que o CEiiA "decidiu aplicar as suas competências e funcionamento em rede para ajudar no combate à pandemia" e, em parceria com a Escola de Medicina da Universidade do Minho, "realizou o feito notável e único de, em apenas 45 dias, desenvolver, produzir e testar um ventilador pulmonar com o intuito de salvar vidas a nível global -- o ventilador Atena, que atualmente já está a ser exportado".

O projeto esteve a cargo de uma equipa de "120 engenheiros e vários médicos e investigadores" e contou com a colaboração "de instituições médicas, com a indústria e especialistas de diversas áreas, incluindo intensivistas, pneumologistas, anestesistas e internistas de hospitais públicos e privados".

A SPA lembra que "decidiu instituir um Prémio de Criatividade Tecnológica para premiar investigadores ou projetos que se distinguissem no combate à pandemia e à sua expansão".