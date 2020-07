BE, CDS, Chega e IL criticam proposta do PS para dar "conforto" a decisões de Ferro Rodrigues

BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal criticaram esta sexta-feira uma proposta do PS de alteração ao regimento que alguns classificaram como "norma de conforto" para apoiar decisões do presidente da Assembleia da República de não admitir iniciativas.

Também o PAN manifestou algumas reservas e o PSD, que não se pronunciou na reunião, adiantou, no final, que "não está garantido o voto favorável" da sua bancada a esta proposta dos socialistas.

Na reunião de hoje do grupo de trabalho que está a discutir as propostas de alteração ao regimento da Assembleia da República, foi a debate a proposta do PS que estipula que o presidente da Assembleia da República "se tiver dúvidas de inconstitucionalidade que se lhe afigurem insuscetíveis de expurgo" pode pedir à 1.ª Comissão "a emissão de parecer sobre a constitucionalidade da iniciativa".

Posição do PS

O deputado do PS e coordenador do grupo de trabalho, Pedro Delgado Alves, defendeu que esta proposta até restringe a possibilidade de não serem admitidas iniciativas, lembrando que essa é uma faculdade do presidente do parlamento já prevista no regimento e que ninguém se propôs alterar nesta revisão.

Posição do Bloco de Esquerda

Pelo BE, o deputado José Manuel Pureza disse compreender a intenção de consagrar no regimento uma prática que já existe ocasionalmente, mas considerou "uma ideia muito perigosa" que se possa "atribuir à 1.ª Comissão um poder de fiscalização política de constitucionalidade, que não existe".

Posição do Iniciativa Liberal e do Chega

Também o deputado único da IL João Cotrim Figueiredo considerou que "atribuir a um órgão o poder de emissão de pareceres de constitucionalidade pode causar a maior das confusões", enquanto o parlamentar do Chega, André Ventura, chamou-lhe mesmo um "poder de veto".

"É um veto decidido por PS e PSD, não tem outro nome", disse, recordando que este foi o processo utilizado com uma iniciativa do Chega sobre a castração química de agressores sexuais de menores, que não chegou a ser admitida para discussão em plenário.

Posição do CDS

O líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, considerou que a proposta do PSD é "uma norma de conforto" para o presidente da Assembleia da República (PAR).

"Se o PAR entende usar a sua prerrogativa de não admitir diplomas, que o faça, se entender pedir parecer que o faça, já não está impedido, mas transformar a 1ª Comissão num pré-Tribunal Constitucional é perigoso e arriscado", avisou.

Posição do PCP

Pelo PCP, o deputado António Filipe disse não partilhar estas reservas, já que o presidente do parlamento tem o poder absoluto de admitir ou rejeitar iniciativas, concordando com a visão que se trata apenas de "uma norma de conforto".

Posição do PAN

Pelo PAN, a líder parlamentar, Inês Sousa Real, considerou que a norma pretende clarificar um procedimento não previsto no atual regimento, mas disse recusar que possa funcionar como um veto para que certos diplomas não subam a plenário.

Posição do PSD

A deputada do PSD Catarina Rocha Ferreira não se pronunciou durante a Comissão, mas no final, questionada pela Lusa, disse que não está garantido o voto favorável da sua bancada a esta proposta, fazendo-o depender de alterações introduzidas no texto do PS.

O grupo de trabalho que está a debater a terceira fase de alterações do regimento da Assembleia da República - com propostas de alteração mais profundas por parte do PSD e do PS e cirúrgicas do PAN, IL e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira - concluiu hoje o debate, à exceção dos dois artigos que prometem ser os mais polémicos, as propostas do PS e do PSD para alterar o atual modelo dos debates quinzenais, que serão debatidas na terça-feira de manhã.

A proposta

A proposta do PS admite que o primeiro-ministro só vá ao parlamento para responder a questões dos deputados sobre política geral de dois em dois meses, enquanto o PSD propõe que se realizem quatro sessões anuais deste tipo, em setembro, janeiro, março e maio.

Na terça-feira, deverá ficar concluída a discussão e ser feita a votação indiciária das propostas de alteração, que terá depois de ser ratificada pela Comissão de Assuntos Constitucionais e confirmada em votação final global no último plenário da sessão, em 23 de julho.

A primeira fase de alterações ao regimento da Assembleia da República concretizou-se em dezembro, quando o parlamento aprovou alterações que aumentam os tempos e direitos de intervenção dos deputados únicos, mas não lhes deu acesso à conferência de líderes.

Numa segunda fase, em fevereiro, foram aprovadas novas regras para os votos, transferindo do plenário para as comissões o debate de grande parte deste tipo de iniciativas.

