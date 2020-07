Embarcação com 21 migrantes intercetada na Ilha do Farol em Faro

Um grupo de 21 migrantes marroquinos foi esta terça-feira intercetado pela GNR na praia da Ilha do Farol, em Faro.

O vídeo mostra o desembarque do grupo de migrantes oriundo de Marrocos.

Os migrantes, todos do sexo masculino e com menos de 30 anos, foram encaminhados para Olhão. O grupo de jovens será agora entregue ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e deverá ser repatriado para Marrocos.

Este é o quinto desembarque com migrantes ilegais nos últimos sete meses

Em junho, dois grupos de migrantes desembarcaram também no Algarve.

Uma embarcação com um grupo de sete migrantes, alegadamente de origem marroquina, desembarcou ao largo de Olhão. Uma outra embarcação, desta vez com 22 migrantes oriundos no Norte de África, foi intercetada quando as pessoas se preparavam para desembarcar na Praia de Vale do Lobo, no Algarve.

Em janeiro, um outro grupo de 11 migrantes tinha chegado à costa algarvia, antecedido de uma embarcação com oito homens, em dezembro de 2019.