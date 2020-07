Sobe para 73 os animais mortos no incêndio em canil de Santo Tirso

Os animais que estavam no canil de Santo Tirso, que foi atingido por um incêndio, no passado sábado, do qual resultou na morte de 73 animais, foram resgatados e distribuídos por canis e associações.

Depois de receberem tratamento veterinário, os animais apresentam melhorias notórias.

Após o episódio que decorreu durante o fim de semana, foi aberto um inquérito, por parte da Câmara Municipal, para apurar responsabilidades, tendo ainda sido suspenso o médico veterinário da autarquia.

