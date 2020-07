Veterinário fala em "cenário de terror" vivido em Santo Tirso

O veterinário municipal da Câmara de Santo Tirso foi suspenso na sequência do incêndio num abrigo de animais da região, que resultou na morte de 54 animais, entre eles cais e gatos.

Hélder Tulha, novo veterinário da autarquia, foi um dos voluntários que apoiou no resgate dos animais, no sábado, descreveu o "cenário de terror" vivido no momento e disse que os animais apresentavam sinais óbvios de maus tratos

O veterinários admitiu que é necessário apurar responsabilidades sobre a situação.

