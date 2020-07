Incêndio no canil de Santo Tirso. Associação Animal critica atuação da GNR

Rita Silva, presidente da Associação Animal, e Alexandra Reis Moreira, especialista em Direito Animal, estiveram esta segunda-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para analisar o caso do incêndio no canil de Santo Tirso, que causou a morte de 54 animais.

Rita Silva diz que a associação recebeu inúmeros relatos que davam conta que as autoridades "foram avisadas em tempo útil" e critica a atuação do veterinário municipal, suspenso esta segunda-feira pela autarquia de Santo Tirso. A presidente da Associação Animal critica também a GNR e o "comunicado vergonhoso" que emitiu.

Alexandra Reis Moreira revela que está a preparar uma queixa-crime e que, nos últimos dois dias, tem estado em contacto com pessoas que estiveram no local, que relataram tudo aquilo que presenciaram e a necessidade que houve, no domingo à tarde, de socorrer todos os animais que ainda lá se encontravam.