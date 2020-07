Canil de Santo Tirso. Ministro diz que não foram detetadas falhas à atuação das autoridades

O Ministro da Administração Interna esclareceu esta segunda-feira que o inquérito aberto à atuação da GNR e da Proteção Civil no incêndio em canis de Santo Tirso tem de servir para retirar conclusões.

No entanto, Eduardo Cabrita garante que não foram detetadas falhas na atuação das autoridades. Questionado sobre se a questão de propriedade privada dos dois canis pode justificar a interdição para salvamento dos animais, Eduardo Cabrita escusou-se a adiantar informação, remetendo para a posição "factual" que foi comunicada pelas autoridades no terreno, designadamente por parte da GNR.

"Com plena confiança no sistema de Proteção Civil, face a uma matéria que tem relevância pública, há que apurar, ouvindo todos aqueles que sejam relevantes sobre as condições que se verificaram", adiantou o governante.