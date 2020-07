O momento em que o abrigo de Santo Tirso foi consumido pelo fogo

O momento em que um dos abrigos estava a ser consumido pelas chamas foi acompanhado em directo, no Facebook.

As imagens foram filmadas por Carla Amaral, uma entre as várias pessoas de organiações nao governamentais e associações de proteção animal que dizem ter sido barradas pelas autoridades e pelos proprietários dos abrigos.

Durante a tarde de sábado, Carla, uma das primeiras pessoas a chegar ao local, tinha feito várias publicações sobre o fogo estar perto dos dois abrigos.

Na mesma rede social, denunciou a a atuação da Guarda Nacional Republicana, que considerou "vergonhosa".

A Câmara Municipal de Santo Tirso lamentou este domingo a morte de 54 animais, 52 cães e dois gatos, num abrigo atingido pelo incêndio que deflarou no concelho vizinho de Valongo.

Num comunicado divulgado no site, a autarquia afirma que realizou todos os esforços para salvaguardar a vida dos animais, não se podendo sobrepor às entidades que coordenavam as operações no terreno.

Esclarece ainda que, quando o incêndio foi dado como dominado, procederam à retirada de 110 cães, ainda com vida, que se encontravam no abrigo, garantindo que 13 já foram realojados no Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso.