Migrantes marroquinos estão detidos e a aguardar processo de expulsão

O grupo de 21 marroquinos intercetados na ilha do Farol foi esta quinta-feira presente ao tribunal de Faro.

Vão aguardar processo de afastamento do país detidos na prisão do Linhó, devido à lotação esgotada nos centros de acolhimento do SEF, que obriga ao encaminhamento dos migrantes para o estabelecimento prisional.

Os migrantes vão ficar numa ala reservada, afastada dos reclusos.

O SEF diz ser prematuro falar em rede ou rota migratória, mas o sindicato dos funcionários do SEF alerta para problemas de vigilância na costa portuguesa.