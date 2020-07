António Costa admite repensar a orgânica do Estado em matéria de proteção animal, depois do que aconteceu em Santo Tirso.

O primeiro-ministro atribui parte da responsabilidade sobre o que aconteceu à lei aprovada, por proposta do PAN há quatro anos, que proíbe o abate de animais em canis.

Confrontado com o tema, esta sexta-feira de manhã, no debate do Estado da Nação, classificou o incidente do passado fim-de-semana como sendo absolutamente intolerável.