Tiroteio em Moscavide. "De repente o senhor chegou e começou a disparar"

"De repente o senhor começou a disparar três tiros" e, momentos depois, disparou o quarto tiro, contou uma testemunha à SIC Notícias.

"O conflito começou há dois dias e o senhor (que disparou) andava à procura da vítima", esclareceu a mesma testemunha, reforçando que os atritos seriam por causa do cão da vítima.

A vítima era casada e tinha três filhos.

O crime ocorreu por volta das 13:30 e o suspeito foi detido pela PSP.

O homem morreu este sábado após ter sido "baleado em várias zonas do corpo" por outro homem, com cerca de 80 anos, na avenida de Moscavide, no concelho de Loures, distrito de Lisboa.

Quando a Polícia de Segurança Pública (PSP) chegou ao local encontrou "um homem que tinha sido baleado em várias zonas do corpo por outro homem".