As imagens do combate às chamas em Oleiros

O incêndio que deflagrou no sábado numa zona de pinhal em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, não deu tréguas durante o fim de semana.

Depois de um início de tarde mais calmo, este domingo, o incêndio voltou a ganhar força e alastrou às localidades de Proença-a-Nova e Sertã.

Os termómetros a rondar os 40 graus, o vento forte e a baixa humidade dificultaram o combate ao incêndio, assim como a impossibilidade de os meios terrestres chegarem às frentes de fogo nos pinhais.

Incêndio faz sete feridos, bombeiro morre em despiste de veículo

O incêndio fez cinco feridos ligeiros, dois em estado grave e uma vítima mortal, o bombeiro de 21 anos que morreu na sequência do despiste do veículo no qual seguia.

As informações foram avançadas este domingo por Luís Belo Costa, comandante distrital das Operações de Socorro de Castelo Branco, que esclareceu ainda que um dos feridos ligeiros é civil e os restantes são bombeiros, e que 13 pessoas foram assistidas no local.

Diogo Dias, bombeiro de 21 anos, dos Bombeiros de Proença-a-Nova, morreu este sábado, vítima de um acidente de viação durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros.