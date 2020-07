Incêndio em Oleiros em fase de rescaldo

O incêndio que lavra desde sábado à tarde na vila de Oleiros, em Castelo Branco, está em fase de rescaldo. Ontem de manhã, o incêndio foi dado como dominado.

Foi uma noite de muito trabalho para os bombeiros. No local permanecem 680 operacionais, apoiados por 216 viaturas.

A tarde de ontem ficou marcada por um reacendimento, pelo menos quatro meios aéreos chegaram a estar envolvidos no combate às chamas.

Câmara de Oleiros prevê prejuízo de sete milhões de euros

O incêndio terá provocado um prejuízo de cerca de sete milhões de euros na floresta daquele concelho, disse esta segunda-feira à agência Lusa o presidente do município.

Os prejuízos são "muito significativos" no setor da floresta, com cerca de 1.600 hectares ardidos, sobretudo de pinhal.

Os primeiros 400 hectares que arderam eram de pinhal com cerca de 17 anos (tinham ardido no incêndio de 2003) e os restantes 1.200 hectares de pinhal com "mais de 40 anos, que nunca tinham ardido" e, portanto, com maior valor.

Ao todo, Fernando Jorge acredita que os prejuízos neste setor serão de cerca de sete milhões de euros apenas no seu concelho.

Celeste perdeu tudo, mas salvou a casa. O desabafo que faz é de quem passou a vida a ver o fogo por serras e vales, de quem conhece os terrenos densos e de quem acusa o cansaço de uma vida a ver a floresta a arder.

Pam e David têm uma história diferente. Viveram o susto e sentem o cansaço pela primeira vez.

São um casal britânico, radicado no pinhal há seis anos, que não esconde o sorriso por ter visto salvaguardado o principal.

Ficaram eles, a casa e os animais, mas entre Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã arderam vários barracões e o prejuízo é muito grande entre fauna e flora nos vários milhares de hectares consumidos pelas chamas.