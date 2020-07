Incêndio dominado em Oleiros. Área ardida rondará os 6 mil hectares

O incêndio que lavra desde sábado no concelho de Oleiros, em Castelo Branco, está dominado, embora tenha ainda algumas partes ativas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em conferência de imprensa, o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul (CADIS), Luís Belo Costa, referiu que "o fogo ficou dominado às 08:00" desta segunda-feira.

O Comandante revelou ainda que a área consumida pelas chamas rondará os 6 mil hectares e que o levantamento dos prejuízos vai começar a ser feito hoje.

Pelas 09:15, segundo os dados da página da ANEPC, estavam no local a combater o fogo 864 operacionais, apoiados por 273 veículos e dois meios aéreos.

A SIC captou imagens exclusivas do local onde um veículo dos bombeiros se despistou, no sábado, na Serra do Muradal, depois de ter saído da estrada principal quando seguia a caminho do combate às chamas, em Oleiros.

O vídeo mostra que o veículo está imobilizado numa fenda da serra, partido em dois. Trata-se de uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova.

Ao despistar-se, saiu da estrada e caiu por uma encosta da serra ao longo de 200 metros com cinco bombeiros no interior. As imagens captadas por drone mostram as marcas que deixou na terra da encosta, por onde caiu, desgovernado.

O acidente fez uma vítima mortal, um jovem bombeiro de 21 anos, e quatro feridos, dois com gravidade.