Ex-secretário de Estado Agostinho Branquinho acusado de tráfico de influência

O ex-secretário de Estado da Segurança Social, Agostinho Branquinho, foi acusado de tráfico de influência e prevaricação, no caso do licenciamento do Hospital de São Martinho, em Valongo.

Segundo o jornal Público, o antigo deputado do PSD terá sido peça-chave no licenciamento desta unidade de saúde privada.

Agostinho Branquinho terá alegadamente, a troco de dinheiro, usado de influência política junto da Câmara Municipal de Valongo para que a construção pudesse ultrapassar os limites legais definidos.

O ex-deputado do PSD é atualmente administrador do Hospital da Prelada, no Porto.

O Ministério Público acusou ainda outros nove arguidos, entre os quais o ex-presidente da Câmara de Valongo e dois antigos vereadores da autarquia.