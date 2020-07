Família de Bruno Candé e associações antirracistas organizam concentrações por todo o país

A família de Bruno Candé e associações antirracistas organizam esta sexta-feira e sábado, por todo o país, várias manifestações em memória do ator morto a tiro, em plena rua, em Moscavide.

Em Lisboa, a concentração está marcada para as 18:00 de sexta-feira, no Largo de São Domingos. À mesma hora, há encontro nas Portas de Mértola, em Beja, e na Praça 8 de Maio, em Coimbra.

No sábado, acontecerá no Porto às 16:00, na Avenida dos Aliados. À mesma hora, a concentração acontece na Avenida Central, em Braga, no Jardim do Templo Diana, em Évora, e em frente à Câmara Municipal de Guimarães. Às 18:00, há encontros marcados no Rossio, nas cidades de Viseu e Aveiro.

Através de um comunicado, a Frente Unitária Antifascista repudiou "mais um crime racista, de uma já longa e triste lista". Esperam que o crime não seja esquecido por quem de direito e que os tribunais atuem em conformidade.