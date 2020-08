Praias de Carcavelos e São Pedro do Estoril interditadas a banhos

Foi esta terça-feira hasteada a bandeira vermelha nas praias de Carcavelos e São Pedro do Estoril, em Cascais, após ter sido detetada a presença de Medusa Velella nestas praias.

Após ter recebido o alerta para o aparecimento destes organismos, o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Cascais mandou hastear a bandeira vermelha nestas praias, que ficam interditadas a banhos.

Numa nota publicada no site, a Autoridade Marítima Nacional refere que "as entidades envolvidas vão manter a monotorização da situação", sendo que "a interdição de ida a banhos será levantada assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança."

No sábado, a bandeira vermelha também foi hasteada na Praia da Vieira, na Marinha Grande, devido à presença desta espécie de medusas.

DEVE EVITAR-SE O CONTACTO DIRETO COM ESTES ORGANISMOS

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a 'Velella' assemelha-se a uma vela, "flutua à superfície da água e é influenciada por ventos e correntes superficiais".