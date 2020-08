Máscara obrigatória e eventos ao ar livre. As regras que o PCP vai implementar na Festa do Avante!

A realização da Festa do Avante!, envento organizado pelo PCP, tem gerado diversas criticas por parte dos partidos políticos, devido ao número de participantes e ao desconhecimento das regras que seriam implementadas durante o evento.

Entretanto, a 22 dias do início da Festa do Avante", o PCP divulgou, através do seu site oficial, um conjunto de medidas, divididas em três pontos específicos: "medidas de higiene e de saúde Pública", "serviços e acessibilidades" e "espectáculos, palcos e outros espaços".

O Partido destaca que o espaço onde o evento se vai realizar - Quinta da Atalaia - será alargado a "30 hectares" de modo a "assegurar as necessárias condições de protecção".

Entre as medidas destacam-se o uso obrigatório de máscara e a realização ao ar livre de eventos que habitualmente decorriam em tendas, como a Festa do Livro.

Medidas de Higiene e de Saúde Pública

As portas vão ser abertas mais cedo - 16:00 - de modo a evitar aglomerações junto às entradas;

Um assistente de plateia irá encaminhar os participantes no recinto, e sensibilizar para o cumprimento das regras;

Será privilegiado o pagamento sem contacto, de modo a evitar o manuseamento de dinheiro;

Aumento da dimensão das instalações sanitárias, que terão um horário fixo de limpeza e desinfeção por parte de uma equipa;

Redução do número de bares e aumento da distância entre mesas nas esplanadas;

Dispensadores de álcool gel pelo recinto;

Uso obrigatório de máscaras no acesso a espaços e aos serviços de atendimento.

Serviços e acessibilidades

Limitação máxima no acampamento exterior (limite não é mencionado)

Espectáculos, Palcos e Outros Espaços

Os espaços terão delimitação de áreas, marcação de corredores e circuitos;

A Festa do Livro será realizada ao ar livre e não em espaço fechado;

Ementas serão adaptadas e será evitada a devolução de utensílios de confeção.

Marcelo não se pronuncia até a DGS definar as regras sanitárias para a Festa do Avante!

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera considera que ainda não é oportuno falar sobre a Festa do Avante!, e garante que apenas se pronuncia depois depois das autoridades sanitárias definirem as regras para a realização do evento.

GOVERNO DIZ QUE NÃO TEM PODERES PARA PROIBIR EVENTO

O Governo diz que não tem poderes para proibir a Festa do Avante!, ou qualquer outro evento político, nem condicionar a sua realização.

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, diz que a Direção-Geral da Saúde está a trabalhar com a organização do Avante para garantir o cumprimento das regras sanitárias.

A Festa do Avante! realiza-se entre 4 e 6 de Setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal.

