A Universidade do Porto alega que as praias fluviais de Gaia e de Gondomar não cumprem os parâmetros de qualidade da água. As autarquias, porém, defendem que as análises dizem o contrário.

Os banhistas parecem sentir uma espécie de falsa segurança numa praia que é equipada e vigiada, mas que não é sequer considerada pela Agência Portuguesa do Ambiente como praia fluvial devido ao histórico de maus resultados na qualidade da água.