Encontrado corpo de jovem desaparecido no rio Tejo

O corpo do adolescente de 13 anos desaparecido desde domingo à tarde no rio Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, foi encontrado durante a manhã esta segunda-feira.

A confirmação foi dada pela Autoridade Marítima de Lisboa pouco depois das 8:00, cerca de uma hora depois de as buscas terem sido retomadas.

Ao local acorreram a Polícia de Segurança Pública, Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários do Seixal, Cacilhas e Amora.

Nas operações de hoje estiveram empenhados "uma mota de água e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa".

O jovem desapareceu no rio Tejo, quando ia a banhos com o irmão. O alerta foi dado cerca das 17:10.

De acordo com o comandante Diogo Branco, da Capitania do Porto de Lisboa, os dois irmãos estavam a dar mergulhos no pontão da Ponta dos Corvos quando se começaram a sentir mal. Uma pessoa que estava no local conseguiu socorrer um dos jovens, mas o outro acabou por desaparecer.

A repórter da SIC, Nelma Serpa Pinto, esteve ontem na Ponta dos Corvos e falou com duas pessoas que estavam no local no momento do desaparecimento, que revelaram que, assim que as pessoas se aperceberam do que estava a acontecer, tentaram logo ajudar. Explicaram ainda que um dos irmãos ainda conseguiu ser salvo por um homem que lá estava.