Primeiro-ministro vai reunir-se amanhã com a Ordem dos Médicos

O primeiro-ministro vai reunir-se com a Ordem dos Médicos (OM) na terça-feira de manhã,apurou a SIC, depois de aquela entidade ter hoje solicitado uma audiência urgente com o chefe do Governo.

Em comunicado, a OM solicitava, com caráter de urgência, uma audiência ao primeiro-ministro e considerava ofensivas as declarações de António Costa numa conversa privada com jornalistas do Expresso.

"Estas afirmações, independentemente de serem proferidas de forma pública ou em privado, traduzem um estado de espírito ofensivo para os médicos e um sentimento negativo por uma classe profissional", refere a OM em comunicado hoje divulgado.

Em declarações aos jornalistas, o bastonário da Ordem, Miguel Guimarães, afirmou que o importante é que médicos e Governo estejam unidos no combate à Covid-19:

Miguel Guimarães assegurou ainda que nenhum médico se recusou a dar assistência aos idosos que se encontravam no lar de Reguengos de Monsaraz:

A afirmação refere-se a um pequeno vídeo, de sete segundos, que circulou nas redes sociais, que mostra António Costa numa conversa privada com jornalistas alegadamente chamando "cobardes" aos médicos envolvidos no caso do surto de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz, que matou 18 pessoas.

"Declarações ofensivas para todos os médicos e para os doentes que precisam de nós, sobretudo os mais vulneráveis, são um mau serviço dos governantes ao país, e em nada contribuem para a necessária união num momento de pandemia", sublinha a OM.

Além do pedido de uma audiência a António Costa, o bastonário convocou para hoje o Fórum Médico, composto por todas as estruturas nacionais representativas dos médicos.