Festa do Avante!: PCP garante que providência cautelar não tem fundamento

O PCP considera "desprovida de qualquer fundamento" a providência cautelar apresentada contra a realização da Festa do Avante!.

Em comunicado, o partido lembra que a lei permite a realização de festivais e que a iniciativa é parte de uma "campanha reacionária" contra o evento.

O PCP reitera também que estão garantidas as condições de segurança e tranquilidade para a realização da festa este ano, agendada para os dias 4, 5 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.

"A operação para impedir a Festa do 'Avante!' foi derrotada. Impõe-se agora que cada um dos que não prescindem do exercício de direitos políticos e liberdades, faça da sua presença numa festa onde estão garantidas condições de segurança e tranquilidade, a resposta a essa operação antidemocrática contra a liberdade, a cultura e os direitos dos trabalhadores e do povo", apela o PCP.