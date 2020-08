António Costa: “Se não houver acordo, é simples: não há Orçamento e há uma crise política”

Na segunda parte da entrevista ao semanário Expresso, que chega às bancas este sábado, o primeiro-ministro admite uma crise política se não houver acordo com a esquerda relativamente ao Orçamento do Estado para 2021.

Na entrevista, António Costa rejeita também qualquer acordo com o PSD e diz mesmo que o Governo acaba no dia em que a subsistência depender de um acordo com os sociais-democratas.

O primeiro-ministro esteve reunido esta sexta-feira com o Bloco de Esquerda, Verdes e PAN. O encontro com os comunistas está marcado para depois da Festa do Avante!.

Marcelo e Costa divergem sobre crise política

A ameaça de António Costa provocou de imediato uma reação do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa diz que seria uma aventura e que não aceita uma crise política por causa do Orçamento para 2021.

O Presidente da República pede aos partidos diálogo para a viabilização do Orçamento do Estado para 2021, que considerou um instrumento fundamental para a aplicação dos fundos europeus, e avisou que não vai alinhar em crises políticas.

"Orçamento deve ser negociado de forma concreta, sem grandes jogos"

Bernardo Ferrão, da SIC, considera que, de facto, "não há margens" para crises políticas e afirma que os partidos devem ser "responsáveis" nas negociações do Orçamento para o próximo ano, tendo em conta a situação pela qual o país está a passar por causa da pandemia de Covid-19.