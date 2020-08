"Médicos merecem isso". Ordem entende que Costa deve pedido de desculpas em público

O Bastonário da Ordem dos Médicos entende que o primeiro-ministro deve um pedido de desculpas em público aos médicos, pelas declarações que vieram a público, numa conversa privada com o Expresso e divulgada sem consentimento do jornal, em que o António Costa chamou, alegadamente, cobardes aos médicos que não terão prestado cuidados de saúde no lar de Reguengos de Monsaraz.

"Eu acho que os médicos merecem isso. Eu acho que este é um momento importante para os médicos", defendeu José Miguel Guimarães.



No entanto, a Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde considera que o primeiro-ministro não tem de pedir desculpa aos profissionais de saúde.

Ainda sobre o surto no lar de Reguengos de Monsaraz, o deputado Ricardo Batista Leite realça que o PSD quer explicações e lembra que o partido pediu no Parlamento, há mais de 3 semanas, os relatórios em relação ao surto e não recebeu nenhum.

Sobre a situação nos lares portugueses, o Bastonário da Ordem dos Médicos mostra-se contra os médicos de família nos lares, uma vez que estão "hiper saturados" de trabalho. Defende antes a criação de equipas especializadas em geriatria.

Também convidado do Expresso da Meia Noite, o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas lembra que os utentes dos lares são mais frágeis agora do que os utentes de há uma década: "Há dez anos, iam de carro para os lares e agora vão de maca". Manuel Lemos afirma que o perfil dos idosos mudou e que, por isso, o acompanhamento tem de ser diferente.