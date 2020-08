"Isto não é bom para ninguém": Marcelo critica "indefinição de regras" da DGS para o Avante

O Presidente da República deixou este domingo duras críticas à falta de clareza das medidas da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a organização da Festa do Avante!.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa foram proferidas aos jornalistas durante uma visita a Monchique:

"Não há conhecimento atempado, não há clareza", afirmou o Presidente, considerando que tal cenário "não é bom para ninguém".

"Isto não é bom. Não é bom para o Estado. No fundo a DGS significa Estado. É uma Direção-Geral enquadrada no Estado.(...) Não é bom em geral para a credibilidade que é fundamental neste momento. Estamos no meio de uma pandemia. (...) Impunha-se que se soubessem as regras do jogo com clareza e que que se pudesse comparar com outras situações. E isso não é possível. E isso preocupa-me", concluiu Marcelo.