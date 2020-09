Quem são os quatro candidatos oficiais às presidenciais de 2021?

A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias vai concorrer às eleições presidenciais de 2021. A candidatura vai ser anunciada na quarta-feira, num evento, no Largo do Carmo em Lisboa.

É a segunda vez que Marisa Matias se candidata à Presidência da República. Candidatou-se em 2016 e conseguiu o melhor resultado de sempre para um candidato apoiado pelo Bloco de Esquerda numas eleiçoes presidenciais. Ficou em terceiro lugar, com mais de 10 por cento dos votos.

É a quarta candidata oficial à Presidência da República, juntando-se ao presidente demissionário do Chega André Ventura, que no mês passado duplicou as intenções de voto e é apontado como o segundo favorito à vitória, atrás de Marcelo Rebelo de Sousa que ainda não anunciou formalmente a recandidatura.

Incerta está a candidatura da socialista Ana Gomes. Em maio, admitiu, na SIC Notícias, que estava a refletir.