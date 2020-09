"Tenho dúvidas" no cumprimento das regras nas imediações da escola. No interior está "garantido"

O ano letivo em Portugal Continental arranca durante esta semana, entre dia 14 e 17 de setembro. Os alunos regressam ao ensino presencial interrompido em março devido à pandemia da Covid-19.

Este será um ano diferente do habitual devido às variadas regras que foram implementadas nos recintos escolares, de modo a garantir a segurança dos alunos e para conter a propagação do vírus.

A Escola Secundária Fonseca Benevides, em Lisboa, reabriu esta segunda-feira, e alunos e profissionais mostram-se otimistas com o próximo ano letivo.

Cada escola tem autonomia para adequar as orientações do Governo, sendo que a distância de segurança, a limpeza dos espaços e a utilização de máscara - a partir do 5º ano - são regras fundamentais.

Carlos Banha, diretor da Escola Secundária Fonseca Benevides, afirma que a implementação das medidas no recinto escolar foi realizada sem dificuldades, uma vez que a escola tem boas "dimensões", devido à requalificação a que foi sujeita, e garantiu que é possível cumprir o distanciamento, de pelo menos um metro e meio, entre os alunos.

No entanto, o diretor da escola, admite que, apesar da sensibilização que será feita pelos professores, tem "dúvidas" relativamente ao cumprimento das regras nas imediações do recinto escolar.

"Escola em Segurança". A campanha de sensibilização do Governo