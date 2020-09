Delegados do Chega chumbam lista da direção do partido proposta por André Ventura

Há cerca de duas semanas André Ventura foi eleito presidente do partido com 99% dos votos, mas os nomes escolhidos para a direção não estão a reunir consenso.

A proposta do presidente do Chega para a direção nacional do partido foi chumbada, na convenção que decorre em Évora, ao não conseguir reunir os dois terços dos votos dos cerca de 500 delegados presentes.

De acordo com os estatutos do Chega, a lista proposta por Ventura para a direção nacional precisava de obter dois terços dos votos, mas nem sequer conseguiu atingir a maioria, alcançando 183 "sim" e 193 "não". Num universo de 510 delegados, votaram 378, 183 "sim", 193 "não", um branco e um nulo, segundo os resultados proclamados pela mesa da convenção.

Os trabalhos da II Conveção Nacional do Chega estiveram suspensos para negociar e apresentar uma nova lista. Mas entretanto Ventura apresentou a mesma lista mudando apenas o nome de um vogal.

Ao início da tarde o líder do Chega disse esperar que as suas propostas para a direção do partido fossem aprovadas, como explica o jornalista Afonso Guedes, que tem estado a acompanhar a convenção.

"Se Sá Carneiro estivesse vivo acreditava"em mim

O presidente do Chega voltou a colar-se à figura popular do falecido fundador do PPD/PSD Francisco Sá Carneiro, embora em versão adaptada ao século XXI, e assumiu uma postura mais presidencialista no partido legalizado em abril de 2019.

"Tenho a certeza de que se Sá Carneiro estivesse vivo hoje acreditava em muitas das coisas que eu digo. Por isso é que digo que sou o herdeiro dele, não no mau sentido, mas no sentido de que nunca conheci um líder que inspirasse tanta gente, e esse é o meu modelo. Fazer política junto das pessoas e ter como objetivo melhorar a vida das pessoas", disse André Ventura, em entrevista à agência Lusa.

Marine Le Pen considera Ventura "grande líder político"

A presidente do partido de extrema-direita francês União Nacional, Marine Le Pen, enviou uma mensagem de apoio a André Ventura, do Chega, considerando-o "um grande líder político" que conduzirá o partido "à vitória".

Na II Convenção Nacional do Chega, em Évora, foi exibido um vídeo de Marine Le Pen antes da suspensão dos trabalhos, por volta das 14:00, os quais serão retomados às 15:30.

NUNO VEIGA

A presidente da União Nacional disse que Portugal, "o valente e orgulhoso Portugal, vai reencontrar o seu lugar" com o Chega.

"Autorizem-me pois a desejar ventos favoráveis para esta viagem rumo a um novo mundo que prosseguiremos em conjunto", assinalou.

Segundo Marine Le Pen, os militantes do Chega encontraram "um grande líder político e mesmo um verdadeiro homem de Estado", o qual, disse estar "segura", conduzirá este partido português "à vitória".

Antes discursaram vários convidados estrangeiros, nomeadamente Gerolf Annemans, presidente do grupo político do Parlamento Europeu Identidade e Democracia (ID), a "família" europeia do Chega.