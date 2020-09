As imagens do desabamento no metro de Lisboa

A linha azul do metro de Lisboa foi hoje interrompida depois de um desabamento na Praça de Espanha. Seguiam 300 pessoas a bordo.

Há pelo menos quatro feridos a registar, três passageiros e um segurança do metro, anunciou a Câmara de Lisboa.

Os feridos, todos ligeiros, foram transportados para o hospital.

O desabamento terá ocorrido numa zona de obras. A Praça de Espanha está a ser alvo de uma intervenção profunda há vários meses.

A linha azul está interrompida desde as 14:23 e assim vai permanecer durante os próximos dois dias, assegurou à SIC o vereador da Câmara de Lisboa, Carlos Brito de Castro, que diz que não estão reunidas as condições para a reabertura do túnel.