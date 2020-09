Desabamento no Metro de Lisboa em análise

O desabamento nas obras do Metro de Lisboa esteve em análise na Edição da Noite da SIC Notícias. João Gonçalves Pereira critica o silêncio de Fernando Medina sobre o desabamento no Metro de Lisboa que provocou, esta terça-feira, quatro feridos. O vereador do CDS disse que a obra foi acelerada e isso pode ter contribuído para o acidente.

O vereador do PSD João Pedro Costa atribuiu responsabilidades à autarquia de Lisboa e estranha também o silêncio do Presidente da Câmara.

Pediu ainda que, depois deste acidente, a obra seja parada.