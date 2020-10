Governo vai integrar mais 435 médicos de família no SNS

No debate parlamentar desta quarta-feira com o primeiro-ministro, o líder do PSD, Rui Rio, questionou o Governo acerca da falta de médicos de famíliia.

Em resposta, António Costa admitiu que ainda não cumpriu a promessa de médicos para todos e revelou novas contratações nos próximos dias.

"No próximo dia 10 integrarão no SNS mais 435 médicos de saúde geral e familiar", disse o primeiro-ministro.

O Bloco de Esquerda também questionou o primeiro-ministro sobre a contratação de profissionais de saúde.

António Costa garantiu que vai cumprir, até ao final do próximo ano, a promessa da contratação mais 8.400 médicos no Serviço Nacional de Saúde.