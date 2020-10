Centros de Saúde começaram a administrar vacinas da gripe a idosos e doentes crónicos

A vacina da gripe está a partir desta segunda-feira disponível para mais grupos populacionais com o início da segunda fase da campanha, que estende a vacinação a pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas. Durante esta primeira semana da segunda fase da vacinação, a extensão de saúde de Ponte de Vagos, vai vacinar pelo menos 100 pessoas

A campanha de vacinação do Serviço Nacional de Saúde arrancou em 28 de setembro, com uma primeira fase que incluiu apenas as faixas da população consideradas prioritárias, como residentes em lares de idosos, grávidas e profissionais de saúde e do setor social que prestam cuidados.