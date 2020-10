Jerónimo de Sousa deverá ficar à frente do PCP

Jerónimo de Sousa deverá ser reeleito secretário geral do PCP, ao contrário do que estava previsto.



As regras sanitárias impostas pela pandemia têm dificultado a discussão interna no partido sobre uma nova liderança.

De acordo com o jornal Público, não se tratam de razões políticas. Acontece que as reuniões partidárias têm sido poucas e com poucos militantes o que não tem permitido chegar a um consenso.

Jerónimo de Sousa está há 16 anos à frente do PCP.

A decisão final vai ser conhecida no 21º congresso do partido que vai decorrer de 27 a 29 de novembro.