Trabalhadores dos CTT protestam contra a privatização da empresa

No dia em que os CTT celebram o 500.º aniversário, a festa transformou-se em protesto. Os trabalhadores dos correios juntaram-se à frente da autoridade reguladora ANACOM, em Lisboa, numa manifestação contra a privatização da empresa e a falta de condições no trabalho.

Um conche real chama a atenção para o protesto: a recriação história pretende mostrar que o serviço era melhor em 1520, quando ainda era público.

Para além das críticas à gestão da empresa, o Sindicato Nacional dos Correios vai mais longe e acusa a administração de não ter adotado as medidas de segurança necessárias durante a pandemia.

O Governo garantiu estar em conversações com a administração dos CTT sobre o novo contrato de concessão do serviço postal. O atual termina no final do ano, mas ainda não foi lançado o concurso público.

